Napoli, Gollini può arrivare in prestito dall’Atalanta

Il Napoli la prossima stagione potrebbe cambiare entrambi i portieri. Né Ospina, né Meret dovrebbero restare, anche se per il primo al momento sembra ci siano segnali più incoraggianti per il rinnovo. De Laurentiis ha fatto la sua proposta al colombiano ed aspetta una risposta definitiva.

Meret invece sembra ormai destinato ad andare via, diversi club sono interessati a lui. Se il rinnovo non dovesse andare in porto, con ogni probabilità si punterà su Gollini dell’Atalanta, e magari con il più esperto Sirigu come secondo.

Gollini è di rientro dal prestito al Tottenham dove ha fatto il secondo a LLoris, tranne che nelle Coppe. Aurelio De Laurentiis potrebbe chiedere il giocatore in prestito per poi eventualmente acquistarlo il prossimo anno a titolo definitivo.

L’Atalanta non farebbe muro, anche perché ora il titolare dei bergamaschi è Musso, per il quale è stato fatto un investimento importante. Dal canto suo, a Gollini anche andrebbe bene questa opzione, avrebbe comunque la possibilità di giocare la Champions League.

Tutto comunque dipenderà dalla risposta di Ospina. Il colombiano al momento è impegnato con la sua nazionale e al rientro si discuterà del rinnovo. Sull’ex Arsenal, sembra ci sia l’interesse di Ancelotti e del Real Madrid, che però non ha ancora fatto nessun affondo concreto.