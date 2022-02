Napoli, idea Kepa per il post Ospina: su di lui anche la Lazio

Sicuramente una delle novità del prossimo anno in casa Napoli riguarderà la porta. Attualmente i pali azzurri sono presidiati da David Ospina e Alex Meret. Il portiere colombiano molto probabilmente si svincolerà a fine stagione a scadenza naturale del contratto. Il portiere italiano invece non ha ancora trovato l’accordo con il club per il rinnovo.

Lo scenario più probabile vede l’estremo difensore ex Spal sostituire Ospina come primo portiere del Napoli, ma a questo punto non è neanche da escludere una totale rivoluzione tra i pali. A tal proposito, nelle ultime ore dalla Spagna hanno lanciato un’interessante notizia.

Secondo quanto raccontato da Fichajes infatti, il club partenopeo avrebbe messo gli occhi su Kepa Arrizabalaga. Secondo portiere del Chelsea, il 27 spagnolo negli ultimi anni ha visto il valore del suo cartellino crollare a picco.

Dall’acquisto record del club spagnolo, che lo acquistò nel 2018 dall’Athletic Bilbao per ben 80 milioni di euro, oggi il valore di Kepa dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro. Una cifra irrisoria che potrebbe rivelarsi un ottimo investimento data la voglia di rivalsa del portiere iberico.

Su Kepa comunque vi è forte anche la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ex Napoli ha allenato il portiere spagnolo nella sua esperienza al Chelsea e lo vorrebbe così nella sua corte capitolina a prendere il posto di Strakosha.