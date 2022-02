Roma, in attesa di Spinazzola occhi puntati su Bastoni dello Spezia

Anche contro il Sassuolo la Roma non è riuscita a trovare la vittoria, anzi. Una partita durissima che, nonostante il vantaggio giallorosso iniziale, ha visto la banda di José Mourinho agguantare il pareggio all’ultimo minuto grazie al gol di Cristante.

Il mercato di gennaio, quantomeno per adesso, non sembra dare i risultati sperati. Ecco allora che Tiago Pinto è già catapultato alla finestra estiva di calciomercato, in cui il club giallorosso opererà in qualità e quantità per rendere Mourinho ancora più soddisfatto della rosa.

Uno dei primi innesti, se così si può definire, dovrebbe essere il totale recuperò di Leonardo Spinazzola. Un’assenza così pesante ha sicuramente condizionato negativamente la stagione giallorossa, ed ecco che il ritorno in campo del campione d’Europa non va sottovalutato.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore dal portale calciomercato.com comunque, la Roma si sarebbe inserita nella corsa a Simone Bastoni, terzino sinistro dello Spezia. Sul laterale italiano le pretendenti di certo non mancano.

Al momento su di lui vi sono su tutte Inter e Fiorentina, pronte a dare filo da torcere alla Roma sul mercato. Altre squadre probabilmente si inseriranno, e quindi per Simone Bastoni si prospetta un’estate caldissima. Probabilmente i tempi sono maturi per lasciare lo Spezia ed approdare in un club di livello superiore.