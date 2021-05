Napoli, idea Nuno Mendes per il ruolo di terzino: affare da 20 milioni

Secondo il Corriere dello Sport, in orbita Napoli vi è un nome nuovo per il calciomercato in entrata. Nello specifico, si tratta di un acquisto per risolvere il problema sulla fascia sinistra della difesa: stiamo parlando del giovanissimo Nuno Mendes, difensore dello Sporting Lisbona.

Il classe 2002 portoghese è attualmente uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico europeo. Dotato di gran gamba ed eleganza, è un terzino di grande spinta, che fa del dribbling e della velocità le sue armi vincenti.

Il suo talento non è passato inosservato, tanto da attirare su di se gli interessi di numerosi club, tra cui ovviamente il Napoli. Non a caso lo Sporting Lisbona ha deciso di piazzare nel contratto del giocatore una clausola rescissoria “simbolica” da ben 70 milioni di euro.

Si tratta di una cifra abbastanza irreale, che fa capire quanto il club portoghese creda nel proprio giovane talento. Più verosimilmente, per acquistare Nuno Mendes potrebbero bastare circa 20 milioni di euro.

E così, secondo quanto scritto nelle ultime ore dai media italiani, la dirigenza del Napoli starebbe affondando il colpo per battere sul tempo la folta concorrenza. Un affare da circa 20 milioni che costituisce un ottimo presente e che può garantire uno straordinario futuro, soprattutto su quella fascia azzurra che da tempo necessita di un giocatore di spessore.