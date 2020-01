Napoli, idea Simone Inzaghi per il post Gattuso: la situazione

Clamoroso scenario quello dipinto questa mattina dal portale online TuttoMercatoWeb. Secondo il sito di notizie a luglio potrebbe scatenarsi un valzer di panchine che vedrebbe coinvolto anche il Napoli. Dopo l’esonero di Ancelotti infatti non è sembrato molto chiaro il piano di Aurelio De Laurentiis, il quale, dopo aver sondato alcune piste, ha scelto Gennaro Gattuso.

Il tecnico calabrese non ha però la completa fiducia della società riguardo alla prossima stagione e ciò lo si evince già dal contratto: 6 mesi con rinnovo automatico per un’altra stagione in caso di qualificazione in Champions League. Non è difficile quindi ipotizzare al momento che a luglio le strade di Gattuso e del Napoli si divideranno.

Ecco allora che potrebbe partire il valzer delle panchine con partenza da Roma, sponda Lazio. Nell’ambiente biancoceleste si vocifera infatti una “pazza” idea del presidente Claudio Lotito: la prossima stagione potrebbe sedere sulla panchina del club il tecnico Rolando Maran che tanto sta facendo bene quest’anno.

Al Cagliari andrebbe poi Claudio Liverani, tecnico del neopromosso Lecce. E Simone Inzaghi, attualmente alla Lazio, potrebbe scegliere di cambiare aria ed accettare una nuova sfida in quel di Napoli. Tutto ovviamente dipende però dalle sorti di Gennaro Gattuso e di questa sua stagione sulla panchina del Napoli.