Napoli, il Benfica chiede Lobotka: netta la risposta del centrocampista

Secondo Il Mattino, nelle ultime ore si è registrato un forte interesse da parte del Benfica per Stanislav Lobotka del Napoli. Il sondaggio lusitano però ha incontrato la netta opposizione del centrocampista azzurro, il quale ha rispedito la proposta al mittente.

Lobotka infatti, trasferitosi dal Celta Vigo al Napoli appena a gennaio, vuole rimanere in azzurro a giocarsi tutte le sue carte. La prossima, per tutto il Napoli di Gattuso, sarà una stagione importantissima poiché rappresentante l’inizio di un ciclo.

In questo ciclo Lobotka vuole esserci ed ha dimostrato di meritarsi uno spazio importante nello scacchiere azzurro. Nel Napoli che verrà il suo ruolo inoltre potrebbe cambiare. Con l’eventuale acquisto di Veretout in regia, il calciatore slovacco potrebbe slittare a giocare come mezzala, ruolo che più volte ha già ricoperto in carriera.

Ecco così che il vice Allan potrebbe essere una soluzione interna, che per caratteristiche ed agonismo potrebbe dimostrarsi molto azzeccata. Molto poi ovviamente dipende dal modulo che Gennaro Gattuso deciderà di utilizzare nella prossima stagione. Probabile è che si partirà dal solito 4-3-3, eppure la variante tattica 4-2-3-1 non è da escludere.

Con il rinnovo di Zielinski comunque, il reparto centrale del Napoli è quasi delineato del tutto. L’unico che andrà via, come ormai da tempo nell’aria, è Allan. Il brasiliano dovrà essere sostituito, quantomeno per una questione numerica. Dopodiché il centrocampo azzurro sarà pronto per la nuova stagione.