Napoli, il giovane talento Alessio Zerbin impressiona Roberto Mancini

É tempo di rivoluzione per la nazionale di calcio italiana. La vittoria ad Euro 2020, aveva fatto ben sperare per i prossimi mondiali in Qatar. Invece l’incubo: i pareggi contro Svizzera e Irlanda Del Nord, il play-off perso contro la Macedonia ed infine la recentissima sconfitta contro l’Argentina nella Supercoppa Uefa-Conmbebol. In tutte queste partite, i protagonisti della cavalcata vincente della scorsa estate sono sembrati scarichi, demotivati e fuori forma; qualcuno anche in campionato.

Per questo motivo, Mancini ha diramato una lunghissima lista dei convocati per le partite di Nations League, contenenti 38 calciatori, molti dei quali sono tanto giovani. Lo si è visto nella partita contro la Germania: un età media molto giovane, ed alcuni esordienti come Frattesi o la rivelazione Gnonto, che ha esaltato il pubblico, dopo una grande partita.

Tra i 38 italiani in nazionale, erano presenti altri promettenti calciatori, come Salvatore Esposito, Samuele Ricci, Tommaso Pobega, Matteo Cancellieri, Federico Gatti, Giorgio Scalvini ed infine anche l’azzurro Alessio Zerbin. In particolare, quest’ultimo, secondo quanto ha scritto CalcioNapoli24, sembra che abbia molto impressionato il c.t. azzurro Roberto Mancini:

“Mancini ha tenuto 6 giovani dal precedente stage, fra questi è molto piaciuto l’azzurro Alessio Zerbin. […]” Lo sesso agente del classe 99′, Valcareggi, ha confermato tali sensazioni, con la speranza di ottenere la fiducia di Luciano Spalletti nel prossimo ritiro dei partenopei. Il suo assistito gioca prevalentemente come ala sinistra, spesso accentrandosi dalla fascia col destro, suo piede preferito, per cercare l’assist o il tiro sul secondo palo. Abbina eleganza e qualità nel tocco di palla ad un fisico robusto e prestante, che gli consente di giocare anche come esterno di centrocampo.

Zerbin è nato a Novara ed è cresciuto calcisticamente nel Nord-Italia, prima che il Napoli lo acquistasse nel 2017. Dopo di che gli azzuri lo hanno girato in prestito alla Viterbese, Cesena e Pro Vercelli in serie C. Quest’anno invece, ha giocato in Serie B con il Frosinone, in cui ha realizzato 9 goal e 3 assist in 31 presenze, impressionando positivamente gli addetti ai lavori.