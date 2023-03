Napoli, il Lecce fissa il prezzo per Hjulmand

Il Lecce avrebbe già fissato il prezzo per il proprio centrocampista. Alla finestra ci sono Juventus, Roma e Napoli pronte a fare di tutto per averlo

Morten Hjulmand è uno dei centrocampisti più in bella vista quest’anno in Serie A. Dopo una stagione incredibile in Serie B lo scorso anno, il calciatore danese si sta ripetendo in questa stagione e potrebbe finire per partire già dalla prossima estate.

Il giocatore è in scadenza nel 2024, ma il Lecce sembra intenzionato a monetizzare da subito per una sua cessione. La richiesta sarebbe di circa 20 milioni di euro, con uno stipendio di circa 175mila euro stagionali. Cifre abbordabili, per le tre squadre italiane pronte a piombare su di lui.

Offerte possibili

A gennaio il Lecce ha rifiutato un’offerta da 13 milioni di euro da parte di un club di Premier League. Come confermato dal presidente Sticchi Damiani: “Abbiamo rifiutato un’offerta importante per Morten Hjulmand a gennaio: era di circa 13 milioni di euro”. Dunque, a giugno potrebbero chiedere i 20 milioni già precedentemente citati. Sul calciatore ci sono Napoli, Juventus e Roma con i partenopei che avrebbero già avviato i contatti per avere il danese.

Un mese fa, circa, Corvino ha rilasciato importanti dichiarazioni in tal senso: “Hjulmand sta dimostrando sul campo di essere da big e gli interessamenti dei grandi club lo confermano”. Un interesse che potrebbe concretizzarsi in estate e che sicuramente vedrà il trasferimento del giocatore danese. Dove andrà è ancora difficile dirlo, la stagione è ancora in corso, ma probabilmente ci sarà da divertirsi.