Napoli, il Real Madrid sarebbe pazzo di un tuo talento: offerta da 40mln+Isco?

Il Napoli è sicuramente una delle squadre che negli ultimi anni è riuscita a scovare i maggiori talenti del calcio internazionale. Attualmente, la società azzurra non ha la minima intenzione di vendere i suoi campioni, ma, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, Aurelio De Laurentiis potrebbe essere costretto a vendere per far quadrare i conti in bilancio.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Real Madrid è forte su un giocatore partenopeo. Zinedine Zidane lo vorrebbe già per il mercato di gennaio ma le richieste del patron azzurro risultano eccessive.

Il calciatore in questione è Kalidou Koulibaly. Nonostante un periodo di forma non proprio ottimale, il centrale azzurro è considerato tra i migliori al Mondo e le sue qualità sono ormai note a tutti. Il giornalista Fabio Santini, qualche settimana fa, ha rivelato proprio un’offerta da parte del presidente Florentino Perez: “l Real Madrid non ha smesso di pensare al difensore Kalidou Koulibaly. La società spagnola, per il senegalese, ha offerto quaranta milioni più il cartellino di Isco, calciatore dotato di grande tecnica”.

Tuttavia, il presidente De Laurentiis avrebbe subito spedito l’offerta al mittente rifiutando ogni possibile offerta fino al prossimo giugno.

Per vendere il suo pupillo, Aurelio De Laurentiis vorrebbe solo una cifra cash da poi poter spendere a suo piacimento. Le valutazioni su Koulibaly sono davvero alte e il presidente partenopeo già in passato avrebbe rifiutato offerte di circa 100 milioni di euro. Tutto dipenderà dal proseguo della stagione. In caso di mancata Champions, infatti, la dirigenza potrebbe essere costretta a venderlo anche in presenze di cifre inferiori ai 100 milioni.