Napoli, il report dell’allenamento post-Milan: “Osimhen in gruppo, assente un calciatore per influenza”

Dopo la sconfitta di Champions League contro il Milan, il Napoli è ritornato ad allenarsi a Castel Volturno. La notizia migliore è sicuramente il rientro in gruppo di Victor Osimhen, il quale ha svolto parte del lavoro col resto della squadra. Un altro giocatore, invece, è rimasto a casa per via dell’influenza: “Gaetano non si è allenato per sindrone influenzale. Osimhen ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte individuale in campo. Terapie per Simeone”

Questo il report della seduta di oggi della SSC Napoli: “Dopo la gara di Milano in Champions League, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Training Center. Gli azzurri preparano il match con il Verona in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 30esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi“.

“Coloro che sono andati in campo ieri dall’inizio a San Siro hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione e lavoro di potenza aerobica. Chiusura con seduta finalizzata al possesso palla e partita a campo ridotto“.