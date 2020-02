Napoli, in estate via due big e rivoluzione? Gazzetta: “Verranno messi sul mercato”

Il calciomercato del Napoli è aperto tutto l’anno. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di investire durante il mercato invernale per anticipare la rivoluzione che avverrà nel prossimo giugno spendendo oltre 90 milioni di euro.

In casa Napoli, dal 30 giugno 2020 inizierà una vera e propria rivoluzione con molti calciatori che faranno le valigie per dirigersi verso altri lidi. Tra questi, sicuramente partiranno Kalidou Koulibaly ed Allan, i quali, come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, potranno essere messi sul mercato. Il primo è ormai stato sostituto da un nuovo difensore, Rrhamani, ma nei prossimi mesi potrebbe arrivare un altro centrale, uno tra Kumbulla e Pezzella.

Allan, invece, dirà addio dopo i vari fatti che ci sono stati nel corso dell’attuale stagione: prima l’ammutinamento contro la società per il ritiro importo, poi i pochi stimoli di allenarsi dopo aver perso il posto con Gennaro Gattuso. Dalla cessione di Koulibaly ed Allan il Napoli spera di incassare almeno 150 mln di euro, una cifra importante che andrebbe a finanziare già tutti gli acquisti messi a segno nel 2020 e per cui Aurelio De Laurentiis ha speso 95 mln di euro.

Oltre Allan e Koulibaly, anche altri giocatori sono a rischio. Sicura è la partenza di José Maria Callejon, mentre in forte dubbio sono Dries Mertens, Arek Milik, Hirving Lozano ed altri calciatori. Non in dubbio, invece, la conferma di Gennaro Gattuso.

Aurelio De Laurentiis ha sempre puntato sul suo nuovo allenatore e lo si capisce dagli acquisti messi a segno durante il mercato di riparazione. Gattuso, infatti, aveva richiesto un maggior equilibrio e il presidente ha subito speso oltre 35 mln di euro per assicurarsi le prestazioni di due centrocampisti, Diego Demme e Stanislav Lobotka.