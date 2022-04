Napoli, incontro con il Genoa per Cambiaso: due acquisti concretizzati

Andrea Cambiaso, difensore del Genoa classe 2000, resta uno degli obiettivi principali del mercato del Napoli. Aurelio De Laurentiis, infatti, punta a migliorare la rosa con l’entrata di giovani e freschi calciatori. Vediamo le ultime news su questa mossa di mercato.

Incontro con il Genoa: i dettagli di Sportitalia

Il difensore ha il contratto in scadenza tra un anno e pare che per ora non ci siano margini per un rinnovo. Proprio per questo motivo, il club azzurro sta preparando una strategia per anticipare le mosse delle rivali e portare Cambiaso in azzurro.

Di questa operazione ne ha parlato Alfredo Pedullà, il quale ha comunque sottolineato che sul difensore ci sono anche le big Juventus e Inter. “L’Inter aspetterebbe Cambiaso anche a parametro zero, ma è evidente che ci saranno sviluppi nelle prossime settimane, quando sarà più chiara la posizione di classifica del Genoa” spiega Pedullà.

“Il ragazzo del club ligure, confermiamo, piace moltissimo al Napoli che lo ritiene in prospettiva una buonissima mezzala e non soltanto un esterno” sottolinea l’esperto di calciomercato.

“Al punto che la settimana prossima è in programma un incontro con il Genoa. il club azzurro intanto ha concretizzato due operazioni importanti come quelle di Olivera e Kvaratskhelia“ conclude.