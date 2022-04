Chiara Nasti, preoccupazione per l’influencer: “Non l’ho ritrovato alla fine”

Chiara Nasti è una delle influencer più seguite in Italia ed è per questo che basta un piccolo episodio per farla finire al centro del gossip. Anche questa volta, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è resa protagonista di un episodio che per lei purtroppo è stato spiacevole. Vediamo cosa è successo.

L’influencer: “Alla fine non l’ho trovato!”

La giovane influencer ha dichiarato di essersi spaventata molto poiché ha perso il suo cellulare in un taxi. Purtroppo può capitare a chiunque e quando succede non si provano di certo belle sensazioni. Non solo per il costo in termini economici, ma sul nostro telefono ormai c’è di tutto e perderlo non è mai una cosa positiva.

“Panico” ha detto Chiara Nasti per raccontare cosa le è accaduto e qual è stata la sua reazione. Sulle sue stories di Instagram infatti, la ragazza ha raccontato quanto le è accaduto una volta arrivata a Roma. Ai suoi follower ha raccontato di aver provato di tutto: dalla funzione “trova il tuo cellulare”, fino a chiamare ogni singola compagnia di taxi della Capitale. Purtroppo, però, non c’è stato verso, il telefono non l’ha ritrovato.

“Foto, Instagram, ti viene un infarto quando perdi un telefono, alla fine l’ho comprato nuovo” ha sottolineato l’influencer. Tutto è bene quel che finisce bene.

E con Zaccagni come va? La storia d’amore con il giocatore della Lazio prosegue a gonfie vele. Sembrerebbe infatti che la giovane influencer abbia ritrovato quella serenità persa da tempo e che i due siano molto innamorati.