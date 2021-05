Napoli, Insigne e la società ai ferri corti: un milione e mezzo dividono richiesta e offerta. Cessione in estate?

Se salta il rinnovo del numero dieci azzurro, in estate sarà cessione. Una ipotesi che getta nello sconforto migliaia di tifosi ma non De Laurentiis, fieramente intenzionato a non cedere sull'ingaggio.

Lorenzo Insigne e il Napoli potrebbero doversi dire addio a fine campionato. Una notizia che gela il sangue dei tifosi che avrebbero voluto poter contare sul folletto di Frattamaggiore per tanti anni ancora. Eppure con un rinnovo che continua ad esser rimandato di settimana in settimana e una distanza tra domanda e offerta difficile da colmare, il capitano azzurro potrebbe addirittura esser costretto a fare fagotto e cercare fortuna altrove.

L’indiscrezione arriva direttamente dalla redazione de “La Gazzetta dello Sport” secondo cui la pazienza delle parti sta velocemente venendo meno. Il patron De Laurentiis ha imposto che gli stipendi in casa Napoli non vadano oltre una certa somma ma l’entourage di Insigne non pare volerci sentire da quell’orecchio.

Si dice infatti che ci siano diversi club pronti a puntare sul giocatore partenopeo e che la richiesta di 5 milioni all’anno perpetrata al club sia proprio il frutto di offerte pervenute ai procuratori del centravanti da dirigenze nemiche.

Il Napoli, dal canto suo continua a rispondere picche ad ogni tentativo di miglioramento del contratto. La società rimane impuntata sulla cifra stabilita già in inverno di 3,5 milioni di euro. Un ingaggio non certo da top player ma in linea con la nuova direzione finanziaria del club.

La vicenda, nonostante i prossimi tentativi già messi in calendario dovrà, per forza di cose, arrivare ad una conclusione. Qualora le fumate nere continuassero ad avverarsi allora Lorenzo Insigne verrà ufficialmente messo sul mercato. Difficile indicare già da adesso la valutazione del numero dieci ma di sicuro De Laurentiis non permetterà di vederselo andar via a parametro zero tra poco più di un anno.