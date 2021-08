Napoli – Insigne, possibile rinnovo a stagione in corso: i dettagli

Quella tra Napoli e Lorenzo Insigne è una relazione abbastanza complicata, che non sembra sul punto di risolversi nell’immediato. Ormai il campionato è iniziato e Lorenzo Insigne continua ad avere il proprio contratto in scadenza nel 2022.

Insomma, qualche mese e il capitano del Napoli risulterà svincolato. Si tratta comunque di un’ipotesi che entrambi le parti vogliono assolutamente scongiurare. Infatti, secondo quanto scritto nelle ultime ore da Il Mattino, la pista più facilmente percorribile al momento è quella di un rinnovo contrattuale a stagione in corso.

Difficile che già in questa finestra di mercato Insigne e il Napoli possano accordarsi per mettere nero su bianco un nuovo accordo. Molto più probabile è che in questi nove mesi le parti si siederanno più volte a tavolino per provare a raggiungere un compromesso.

Prevedere il finale di questa vicenda è impresa ardua, ciò che conta però è che Lorenzo Insigne continuerà ad essere il capitano del Napoli anche nella stagione calcistica appena iniziata, non si sa se per l’ultima volta oppure no.

Si pensa dunque al campo, con l’obiettivo di ritornare subito in Champions League. Poi, con i conti in ordine ed i morali più alti, si ragionerà sul rinnovo con una nuova mentalità. Quel che sarà, sarà.