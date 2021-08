Guendalina Tavassi: il matrimonio è finito per presunti tradimenti? Parla l’ex marito

Sembra proprio che Guendalina Tavassi abbia ritrovato l’amore, ma per quanto riguarda Umberto D’Aponte? Qualcuno ha vociferato che anche per l’ex marito di Guendalina Tavassi ci sarebbe una nuova fiamma.

Ancora sono sconosciute le cause della fine della loro relazione, ma c’è chi insinua che ci sarebbe stato un presunto tradimento tra i due. Umberto però ha così deciso di fare chiarezza sulla questione.

Sotto al suo ultimo post non sono mancati i commenti di chi sostiene che sia stato un bene che si siano lasciati, altri invece gli hanno fatto i complimenti per il padre che é. Altri hanno invece ribadito che avrebbe una compagna, ma anche in questo caso, come nei precedenti, Umberto ha preferito non proferire parola.

LE PAROLE DI UMBERTO D’APONTE PER LA FINE DELLA LORO STORIA – “Un’altra? Corna? Ma invece di sparare caz….e resta in silenzio che fai più bella figura”. Qualcuno gli ha chiesto se fosse pronto per vivere una storia d’amore nuova e lui ha risposto che non c’è un momento in cui sentirsi pronti o no.

UMBERTO D’APONTE: UN NUOVO AMORE? – Insomma a quanto pare per Umberto D’Aponte non è il momento ancora per una nuova storia d’amore. Per quanto riguarda la relazione dell’ex moglie non ci sono state dichiarazioni. Per vedere la sua risposta clicca qui.