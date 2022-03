Napoli, Insigne-Toronto: “È rimasto per poter vincere lo scudetto”

Alcuni tifosi del Napoli si sono chiesti come mai il trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto non si fosse concretizzato prima. L’edizione odierna de Il Mattino ha analizzato la situazione del capitano del club azzurro.

La promessa del capitano

Chiaro è che la scelta del giocatore di trasferirsi oltreoceano ha fatto storcere i nasi di molti tifosi che non hanno di certo perdonato questo affronto. Tuttavia, Insigne ha fatto una promessa al club e ai suoi sostenitori: rimanere comunque fino a fine stagione per realizzare il sogno dello scudetto.

Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Milan sarà più complesso pensare di poter vincere lo scudetto ma la speranza è l’ultima a morire e il Napoli farà di tutto per arrivare a questo traguardo. Il campionato è più acceso che mai, come non si vedeva ormai da anni. Quindi cosa ha promesso il capitano alla sua squadra?

Ecco cosa si legge su Il Mattino: “Il primo messaggio è stato di Insigne che non ha mai messo in discussione di poter lasciare Napoli in anticipo, nonostante il Toronto abbia già iniziato la sua stagione in Mls. È rimasto per poter vincere lo scudetto, per provare ad andare all’assalto del campionato italiano. Perché è questo l’impegno che ha con i compagni. E lo ha detto a tutti gli altri”.