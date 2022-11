Napoli, interesse per Karsdorp? L’idea di De Maggio

Su Karsdorp c'è già la Juventus ma pare che potrebbe entrare in corsa anche il Napoli: ecco l'idea di Valter De Maggio per il club azzurro

Ci aspetta una lunga pausa per il Mondiale e i club italiani stanno già organizzando tutto ciò che avverrà dopo le vacanze di natale. Questa pausa per le Nazionali potrà essere un punto di svolta per organizzare alcune trattative e non farsi trovare impreparati. Ad esempio, il Napoli potrebbe aver già messo l’occhio su Karsdorp. Vediamo i dettagli.

L’idea di De Maggio

Rick Karsdorp ha già praticamente detto addio alla Roma e attualmente è in cerca di un nuovo impiego. Il terzino destro, infatti, finirà sul mercato già a partire da gennaio, pertanto è sicuro che cambierà squadra. Ma dove andrà?

Da qui si snoda l’idea di Valter De Maggio: “Fossi nel Napoli e Giuntoli andrei su Karsdorp a gennaio, magari pensando ad un prestito di Zanoli ad un club come Lecce o Cremonese. Con il laterale della Roma si aumenterebbe ancora di più il valore della rosa”.

Un’idea quella di De Maggio fattibile e chissà che Giuntoli non ci stia già pensando. Tuttavia, sul giocatore c’è già la Juventus, pertanto la sfida è aperta e la concorrenza è tanta.