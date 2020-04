Napoli-Juve, scambio di attaccanti da 50 milioni di euro?

Da quando Maurizio Sarri è arrivato nel calcio che conta, la sua salita è stata inarrestabile. Prima l’Empoli, poi Napoli e Chelsea prima di sedere sulla panchina dei campioni d’Italia, la Juventus. Durante le sue varie esperienze, però, il mister è sempre stato lo stesso, sia dal punto di vista comportamentale che dal lato calciomercato.

L’ex allenatore azzurro, infatti, ha sempre richiesto calciatori che ha già allenato nelle precedenti squadre. Al Napoli, infatti, sono stati diversi gli acquisti messi a segno dall’Empoli durante la sua esperienza azzurra. Lo stesso, ora, Maurizio Sarri vorrebbe fare alla Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’allenatore bianconero avrebbe messo nel mirino diversi calciatori azzurri a partire da Arek Milik.

Maurizio Sarri, infatti, ha fatto il nome del suo ex attaccante per rinforzare il settore offensivo della sua Juventus ed avrebbe chiesto alla famiglia Agnelli di acquistarlo nella prossima sessione di calciomercato estivo. Tuttavia, nonostante il contratto in scadenza il prossimo giugno, Aurelio De Laurentiis non vuole svendere il suo giocatore ed ha fissato un presso compreso tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Inoltre, il presidente azzurro avrebbe fatto un nome per un eventuale contropartita, quello di Federico Bernardeschi. Si tratterebbe di uno scambio alla pari che, favorirebbe entrambe le squadre. Bisogna ora vedere la volontà della società bianconera di vendere uno dei suoi giovani attaccanti italiani più forti.