Napoli, la lista delle possibili cessioni: da Allan a Koulibaly, tutti i nomi

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha approfondito il tema di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. La stagione deludente 2019/20 vedrà per forza di cosa un conseguente mercato estivo fitto, sia in entrata che in uscita. Prima di ragionare però sui calciatori che potrebbero arrivare, bisogna fare il punto dei possibili partenti.

Nella lista cessioni figurano tra tutti Koulibaly e Allan, sia per valore tecnico che per quello economico. Il difensore senegalese è da tempo nel mirino dei migliori club d’Europa: per lui però Aurelio De Laurentiis non abbasserà di un centesimo la pretesa di 100 milioni di euro. Discorso diverso invece per Allan, ormai con le valigie già pronte.

La mezz’ala brasiliana non sembra più trovarsi a suo agio nell’ambiente azzurro e quindi dovrebbe cogliere l’occasione per cambiare aria la prossima estate, ancora scottato dal mancato trasferimento in quel di Parigi qualche sessione di calciomercato fa.

Oltre ai due nomi precedentemente citati, sicuro della partenza è Amin Younes. Oggetto misterioso sin dal suo arrivo, il tedesco non ha mai trovato minuti sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso. Altro giocatore ad aver avuto pochissime chance con il tecnico calabrese è Hirving Lozano. Il talento messicano è arrivato al Napoli appena questa estate per 50 milioni di euro. Per la stessa cifra però potrebbe già esser ceduto la prossima estate.

Ultimo, ma non ovviamente per importanza, appare il nome di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro non ha infatti ancora discusso il prolungamento del proprio contratto con la dirigenza. Tutto tace in quest’ottica e l’ultimo aggiornamento tra le parti è avvenuto nel 2019. Non si escludono quindi clamorosi colpi di scena.