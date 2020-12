Napoli, la lista di convocati per la Lazio: ritorna anche Fernando Llorente

Lazio e Napoli scenderanno questa sera in campo alle ore 20.45 per la sfida di Serie A. Entrambe le squadre arrivano alla partita non in grande condizione, con gli uomini di Inzaghi reduci da due pareggi ed una sconfitta.

Il Napoli, invece, deve affrontare la gara con un’importante emergenza in attacco, con Osimhen e Mertens infortunati e Lorenzo Insigne squalificato dopo l’ultima partita in campionato contro l’Inter.

Questa la lista dei convocati da parte di Rino Gattuso. Richiamato anche Fernando Llorente, messo ai margini della rosa ormai da mesii:

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Petagna, Politano, Llorente.

In attacco il Napoli dovrebbe affidarsi a Lozano, Politano e Petagna. Spetterà a quest’ultimo, quindi, mettere la palla in rete in assenza dei due bomber principali.