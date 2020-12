Lazio-Napoli, le probabili formazioni: out Mertens e Osimhen, Gattuso si affiderà a Petagna

Alle ore 20.45 Lazio e Napoli scenderanno in campo all’Olimpico di Roma. Entrambe le squadre puntano alla vittoria per non perdere il treno Champions League, con gli uomini di Gattuso che vogliono vendicarsi per la sconfitta di misura rimediata contro l’Inter di Antonio Conte.

Per vincere, Gattuso punterà sui suoi migliori uomini a disposizione. Purtroppo per il mister, però, in attacco vi saranno importanti assenze.

Osimhen e Mertens, infatti, sono infortunati e per questo non potranno prendere parte alla gara. Stesso destino anche per Lorenzo Insigne, il quale è stato squalificato per una giornata dopo il rosso rimediato a San Siro.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano, Petagna.

Spetterà ad Andrea Petagna, quindi, guidare l’attacco centrale della squadra azzurra. A centrocampo spazio a Fabian, con Demme che dovrebbe partire solo dalla panchina.