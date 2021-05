Napoli, la stretta di De Laurentiis sul nuovo allenatore: Spalletti ha detto sì

Come sappiamo, anche se molto probabilmente mister Gattuso alla fine del campionato riuscirà a portare il Napoli in Champions non discostandosi dagli obiettivi raggiunti dagli allenatori più benvoluti della storia azzurra, il suo addio è già scritto.

Aurelio De Laurentiis, dunque, nelle ultime settimane spinge per stringere la selezione di papabili prossimi allenatori, e due dei nomi più caldi sono sicuramente quelli di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti.

Ebbene secondo fonti vicine al club il patron partenopeo sarebbe pronto a incontrare i mister per definire le basi di un futuro accordo, anche e soprattutto dal punto di vista economico.

A tal proposito a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Se Allegri non accettasse il Napoli, De Laurentiis andrà con i piedi di piombo ed un incedere lento. Non sarà una scelta immediata: l’ idea del presidente è di avere un vis a-vis con i profili dei candidati sondati in queste settimane. Spalletti resta al momento il nome più indicato: ha già detto sì al Napoli in caso di Champions ed Europa League“.