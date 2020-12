Napoli, la voce che fa tremare Gattuso: la Juve dietro le cattive prestazioni di Fabian Ruiz?

Fabian Ruiz è da giorni al centro delle lamentele del popolo azzurro che ha visto negli ultimi match l’apporto dello spagnolo alla squadra pian piano affievolirsi. La bocciatura senza attenuanti nell’incontro col Bologna e i pochi minuti finali contro l’Inter accordatigli da Gattuso sono segni evidenti di una forma lontana parente di quella di fine ottobre e di una testa lontana (forse troppo) dagli affari del Napoli.

Non manca infatti chi vede nella svogliatezza e nel passo compassato e senza verve del fantasista ex Betis una terribile minaccia. Un’idea che potrebbe ben presto trasformarsi in una richiesta di cessione eccellente e quanto mai inaspettata. Insomma, dietro alla distrazione mostrata fin troppo spesso in campo ci sarebbe l’ombra della Juventus.

Non è un mistero che la squadra bianconera sia già da tempo sulle tracce del campioncino partenopeo. Fabian Ruiz ha qualità importanti che soprattutto nel corso dello scorso anno lo hanno collocato al top dei centrocampisti della massima serie italiana. Qualità che al Napoli conoscono benissimo e che vorrebbero tanto poter tornare a vedere sull’erba del Diego Armando Maradona.

A tanti ha causato immensi malumori vederlo ciondolare goffo e con la testa altrove nelle ultime gare. Un atteggiamento che ha da subito destato molti sospetti, tra cui anche quello di un corteggiamento da parte di una big. Il sospetto è diventato però in breve tempo un rumor di mercato sempre più intenso fino a che il portale Calciomercato.it non ha svelato l’arcano. La Juventus è sul giocatore e potrebbe, già a gennaio provare l’affondo per strapparlo agli azzurri.

Difficile sapere se il ventiquattrenne andaluso lascerà tra pochi giorni il ritiro del Napoli. Il club non ha intenzione di lasciarlo partire se non per un’offerta monstre. Offerta che a Torino stanno già provando a quantificare presentandosi davanti a De Laurentiis con un assegno da oltre 50 milioni. Basteranno? Forse sì, o comunque sempre meglio di continuare a far scendere in campo un giocatore che ha perso ogni volontà per i prossimi anni.