Deborah Iurato, che trasformazione! Ecco com’è diventata la vincitrice di Amici 13

Deborah Iurato vinse la tredicesima edizione di Amici. All’epoca appena 23enne; oggi, 6 anni dopo, vanta un successo incredibile costruito sulle sue indubbie doti canore. Una scalata al successo che l’ha vista spesso in featuring importanti e che l’ha condotta stabilmente alle prime posizioni della classifica degli artisti italiani più ascoltati.

Da timida ragazzina un po’ impacciata, Deborah Iurato è cresciuta non solo come cantante. La sua trasformazione fisica e nello stile personale può infatti lasciare i più a bocca aperta: riconoscere nella 29enne ragusana quella ragazzina 23enne vincitrice di Amici non è una sfida facile.

Un look più aggressivo, di pari passo alla personalità che ha preso pian piano il posto alla timidezza dei primi tempi. Il cambiamento più visibile è probabilmente quello riguardante i capelli: prima una chioma molto lunga, ora un taglio corto e deciso a confermare il passo fatto oltre l’introversione iniziale.

Ed intanto ora Deborah Iurato si gode il suo successo meritato, anche con il suo nuovo singolo dal titolo “Ma cosa vuoi?”. Il segreto del suo cambiamento: lo ha spiegato la stessa cantante attraverso queste recenti parole.

“In questo lungo periodo ho cercato e ricercato me stessa, provavo a scrivere qualcosa che mi appartenesse e sentivo il bisogno di trovare la mia dimensione dimenticandomi di tutto il resto. A volte ci perdiamo per ritrovarci, cerchiamo sempre di liberarci dal peso delle cose quando invece basterebbe solo seguire il ritmo giusto per vibrare”.

Clicca qui per vedere tutte le foto del prima e dopo.