Napoli, l’agente di Di Lorenzo: “Fossi in ADL lo venderei, vale minimo 25-30 milioni”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto l’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi. Quest’ultimo ha parlato del suo assistito e della possibilità di una cessione già durante la prossima estate.

“Vista l’età di Di Lorenzo, sono sempre per venderli questi giocatori dovessero arrivare offerte importanti. Dovesse arrivare un’offerta importante per lui, fossi nel Napoli lo venderei“.

“Cifra per vendere Di Lorenzo? Non sta a me dirlo, sarebbe ingiusto dare una cifra. 20 milioni? Onestamente dico di no. Comprando un altro terzino il Napoli ne spenderebbe almeno 10. Secondo me può valere minimo 25-30 milioni“.

Parole importanti quelle dell’agente di Giovanni Di Lorenzo, il quale ha aperto ad un possibile addio del difensore.

L’agente del difensore azzurro ha infine dichiarato: “Se hai un giocatore di 22-23 anni puoi anche rifiutare offerte importanti, ma a 26-27 si accetta subito. Fossi un presidente ragionerei così“.