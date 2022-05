Napoli, le condizioni per il rinnovo di Mertens: “Resto ma voglio capire il mio ruolo”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato la condizione attuale di Dries Mertens, attaccante belga del Napoli. Il giocatore è ancora in bilico per quanto riguarda il rinnovo ma pare abbia posto delle condizioni.

Le condizioni per il rinnovo

Per arrivare alla firma del rinnovo ci vorrà del tempo perché il giocatore ha posto delle condizioni. Non si tratta di un discorso legato alla situazione finanziaria, ma vuole capire che ruolo avrà in squadra. Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

“L’attaccante vuole capire. Perché ha intuito benissimo che la scelta nasce dalla più che possibile cessione in estate di Victor Osimhen. E vuole capire quale sarà il suo ruolo, perché una delle sue primarietà è arrivare in forma al mondiale in Quatar del prossimo novembre.

E per farlo bene serve, non dico essere titolare, ma giocare con un minimo di continuità, che non è esattamente quello che ha avuto in questa stagione. Il giocatore ricorda cosa successe alla Roma con Totti e non intende diventare un ‘peso’ per nessuno.

Vuole fortemente rimanere nella città che ama e dove è nato suo figlio, ma non a dispetto di tutto. È un professionista inappuntabile, e questo nessuno lo mette in discussione e come tale vuole essere considerato. Non vuole rimanere solo come simbolo e non cerca un contratto a ‘furor di popolo’, ma una squadra al quale poter dare il suo contributo, anche se fra una settimana esatta compirà 35 anni”.