Napoli, l’ex Dossena è sicuro: “De Laurentiis punterà su Juric!”

La questione allenatore continua a tenere tutti col fiato sospeso in casa Napoli e questa volta a dire la sua ci ha pensato un ex della formazione azzurra, da poco diventato anch’egli allenatore. Si tratta di Andrea Dossena, dal 2010 al 2013 al Napoli, e dal 2019 coach del Crema. Intervenuto al programma ‘Il Sogno Nel Cuore’ su 1 Station Radio, l’ex terzino di Lodi ha rilasciato una lunga intervista in cui non sono mancati colpi di scena e soprattutto un’attenta riflessione su chi potrebbe succedere a Gattuso sulla panchina partenopea.

“Il Napoli di oggi è totalmente diverso da quello in cui giocavo io – esordisce Dossena con un velo di nostalgia – Gli azzurri hanno il pallino del gioco, mentre noi puntavamo sulle ripartenze. La nostra fortuna erano le doti di alcuni singoli. L’anno del 4-3 contro la Lazio, riuscimmo a vincere tante partite nei minuti finali, volevamo a tutti i costi la qualificazione in Champions. Per un certo periodo ci eravamo illusi anche di poter vincere lo Scudetto”.

Il discorso si sposta subito sull’approccio tattico di Gattuso e sui giocatori a sua disposizione. Continua così l’ex terzino: “Per me, Rino è il mister giusto al momento giusto. Da quando è arrivato, ha ricostruito il gruppo, raggiungendo obiettivi importanti, ed è in corsa per centrare l’obiettivo stagionale. La mancanza di punti in classifica sta proprio in quei 2-3 mesi dove non ha avuto a disposizione Mertens ed Osimhen. Il Napoli deve per forza di cose arrivare tra le prime quattro, altrimenti ci sarebbe un ridimensionamento”.

Secondo Dossena un’altra causa della classifica un po’ bugiarda sarebbe il rapporto ormai incrinato tra tecnico e presidente. A tal proposito spiega: “Anche gli screzi tra Adl ed il mister hanno fatto perdere punti alla squadra. Un presidente deve essere sempre a fianco del suo allenatore, anche se ha intenzione di esonerarlo. I panni sporchi si lavano in famiglia, e probabilmente le discussioni che ci sono state tra allenatore e presidente non hanno fatto bene alla squadra”.

L’intervista entra nel vivo proprio quando viene chiesto a Dossena una sua riflessione sul prossimo che siederà sulla panchina azzurra. Un ruolo per cui sarebbero in lizza almeno 4-5 nomi. “Tutti i nomi che circolano per il post-Gattuso, a stagione in corso, possono distrarre l’ambiente. A mio avviso, De Laurentiis avrebbe dovuto confermare Rino, ma, conoscendolo, credo che punterà su Juric, perché oltre ad essere un ottimo tecnico, è bravo a valorizzare i giovani. La storia ci dice che quando Adl ha speso tanto per gli allenatori è andata male”. Allora forse meglio l’ipotesi low cost!