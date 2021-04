Napoli, Alvino svela: “Con Gattuso sarà divorzio consensuale. Per il mercato si aspetterà l’estate”

Il Napoli è da mesi al centro del gossip calcistico per le tante trattative che affollano l’agenda dei suoi stessi manager. L’appropinquarsi della fine del campionato apre la strada a tanti rumor di mercato che, dal nuovo allenatore fino agli addii dei top player e l’arrivo di nuovi beniamini, tengono banco già dai primi mesi del 2021. Eppure c’è anche chi vorrebbe un Napoli fermo sulle sue posizioni e totalmente refrattario ad ogni stimolo almeno fino al prossimo giugno.

E’ il caso del giornalista e tifoso partenopeo Carlo Alvino che appunto smentisce ogni voce circa i tanti tavoli delle trattative in cui sarebbe implicato il Napoli. Una voce fuori dal coro ma con le proprie convinzioni che, ad onor del vero, sembrano decisamente condivisibili.

Intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, nel consueto appuntamento con il programma “Radio Goal”, Alvino spiega: “Mercato vigile ma non in movimento del Napoli. Tutto dipenderà dal piazzamento a fine stagione. Bisognerà aspettare la fine del campionato“.

A chi gli chiede cosa succederà in società qualora Gattuso lasci con la certezza della qualificazione in Champions League, Alvino dichiara: “Gattuso, se va via con la qualificazione in Champions, avrà un voto alto della sua esperienza al Napoli”.

Quanto a chi dovrà sostituire Rino sulla panchina del Napoli, Alvino ormai si arrende all’idea di fare a meno dell’ex bandiera rossonera. A tal proposito chiosa: “Resto prudente sulla questione Gattuso-Napoli. Ad oggi però è difficile che continui. Le parti ormai spingono verso la divisione consensuale“.