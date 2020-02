Napoli, l’Inter pronta ad offrire 90 milioni per 3 giocatori azzurri!

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nel giorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Napoli, fa anche il punto della situazione sugli intrecci di mercato delle due squadre. Non è una notizia ad esempio che i nerazzurri siano fortemente interessati a Dries Mertens. Il belga però, a quanto riportano le indiscrezioni del giornale sportivo, non è l’unico giocatore azzurro richiesto dall’Inter.

Da quel di Milano Beppe Marotta avrebbe messo gli occhi su altri due calciatori del Napoli: si tratta di Alex Meret e Allan Marques. Il primo sta soffrendo la concorrenza di David Ospina, con il tecnico Gennaro Gattuso che attualmente gli preferisce il colombiano. Il giovane portiere azzurro inoltre vorrebbe maggiore spazio per non uscire dal giro della nazionale italiana di Roberto Mancini.

Il secondo invece pare da tempo alla ricerca di una nuova meta e la prossima stagione potrebbe essere quella giusta per cambiare aria. Le valutazioni di base che attualmente il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis fa dei suoi due calciatori sono 35 milioni per quanto riguarda Meret e 55 milioni per Allan.

Considerando poi che Mertens è in scadenza di contratto e che potrà essere preso a 0 nella prossima estate, con la somma di 90 milioni di euro l’Inter potrebbe provare a prendere tutti e tre i calciatori del Napoli. Un colpo niente male per i nerazzurri, cessioni pesanti invece per gli azzurri.