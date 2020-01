Napoli, Lobotka e Demme pronti per la Champions League: ecco i possibili cambi nella lista UEFA

Gli acquisti della sessione invernale del Napoli, Lobotka e Demme, saranno a completa disposizione del mister Gennaro Gattuso per l’impegno di Champions League.

Ovviamente però, per quanto riguarda la competizione europea, va presentata una lista di calciatori alla UEFA. Il termine ultimo per tale presentazione è il 3 febbraio.

Nella compilazione della lista Champions vanno considerati alcuni parametri importanti. 8 slot ad esempio devono essere occupati da calciatori cresciuti a livello locale o nella federazione. Un altro numero determinato di slot viene riservato ai calciatori Under 22. Inoltre vi è la possibilità di presentare una Lista B composta da Under 20 cresciuti nel vivaio della squadra.

Quest’ultima lista, per quanto riguarda il club Napoli, è composta dal solo Gianluca Gaetano, classe ’00. Nella lista principale invece, quella A, la squadra azzurra non riesce a completare tutti gli slot, lasciandone quindi forzatamente due liberi.

Neanche i nuovi acquisti Demme e Lobotka potranno essere inseriti in questi due slot, essendo quest’ultimi riservati, come già scritto, a calciatori cresciuti a livello locale. Evidente allora che due calciatori azzurri dovranno essere esclusi dalla competizione per far posto ai nuovi arrivi. Al momento gli indiziati principali sono Malcuit, fuori ancora a lungo per l’infortunio rimediato al legamento crociato, e Karnezis, terzo portiere azzurro che finora non ha mai preso posto in panchina nella Champions League.

Lista Champions League

Lista A

Karnezis -> Lobotka Meret Ospina Di Lorenzo Ghoulam Hysaj Koulibaly Luperto Maksimovic Malcuit -> Demme Manolas Mario Rui Allan Elmas Fabian Ruiz Zielinski Callejon Insigne Llorente Lozano Mertens Milik Younes Giocatore cresciuto a livello locale Giocatore cresciuto a livello locale

Lista B