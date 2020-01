Uomini e Donne, vacanze rovinate per Angela Nasti: la ragazza si sfoga su Instagram

Angela Nasti, archiviata la parentesi Uomini e Donne, è tornata alla sua vita di tutti i giorni e ha trovato anche l’amore. Stiamo parlando di Kevin Bonifazi, famoso calciatore. La ragazza in questi giorni si trova alle Mauritius con la famiglia ma purtroppo qualcosa è andato storto.

ANGELA NASTI E IL RAPPORTO CON UOMINI E DONNE – L’ex tronista non è stata molto amata dal pubblico a causa di varie bugie, o meglio, incongruenze ai danni della redazione. In molti, infatti, hanno ritenuto che il suo percorso fosse stato falso assieme a quello di Giulia Cavaglià.

VACANZE ROVINATE PER LA FAMIGLIA NASTI – Angela, dopo aver passato un po’ di tempo a Torino dal fidanzato, è partita con la famiglia per le Mauritius. L’obiettivo dell’ex tronista era quello di rilassarsi in spiaggia e godersi del tempo con i suoi cari, tuttavia, qualcosa è andato storto. Angela si è sfogata sui social perché il meteo non era dei migliori e questo le ha condizionato la vacanza.

“Il tempo non ci permette di andare al mare. Mi sto esaurendo. Anche perché questo tempo mi mette tristezza. Quando sei nella tua città e sai che è inverno ti rassegni. Quando vieni in questi posti e sai che devi andare al mare, è bruttissimo” ha svelato tristemente la ragazza, la quale ha preferito visitare la città per ingannare il tempo.