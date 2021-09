Napoli, Lobotka è un ‘nuovo acquisto’: “Spalletti si è improvvisamente interessato a me”

Per la nuova stagione, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di fare importanti cambiamenti sostituendo l’allenatore Rino Gattuso con un ex Inter, Luciano Spalletti.

Con il nuovo mister sono cambiate numerose gerarchie, con alcuni calciatori, prima ai margini, ora al centro del progetto. Tra questi vi è anche Stanislav Lobotka, il quale si è preso le chiavi del centrocampo.

Lobotka può considerarsi un vero e proprio nuovo acquisto da parte della SSC Napoli, un calciatore che quest’anno darà sicuramente il suo contributo. Queste le parole del calciatore in cui non è mancata una frecciata a Rino Gattuso:

“Sento la fiducia di Spalletti. Ho più spazio e sto provando a sfruttarlo. Spalletti si è improvvisamente interessato a me a differenza del vecchio allenatore“.

“Se Gattuso fosse rimasto in squadra, avrei potuto anche perdere dieci chili e probabilmente non avrei giocato. Fortunatamente per me, è arrivato un nuovo allenatore che mi ha dato fiducia“.