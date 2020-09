Napoli, lontano l’accordo economico con l’Inter per Vecino

Recentemente in ottica Napoli è spuntato il nome di Matias Vecino. Il centrocampista dell’Inter piace molto alla dirigenza azzurra per rinforzare il reparto centrale del campo e soprattutto per acquisire quella fisicità che spesso manca alla squadra di Gennaro Gattuso.

L’uruguaiano però presenta alcune incognite fisiche, essendo infortunato. Il suo rientro sul campo da gioco dovrebbe registrarsi a fine novembre e quindi la sua tenuta atletica sarà tutta da vedere. Il Napoli vuole comunque andare avanti nella trattativa ma vuole farlo alle proprie condizioni.

L’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è infatti quello di fare un colpo molto low cost. Ovviamente l’intenzione non è affatto condivisa dall’Inter, motivo per cui l’accordo economico tra i due club appare oggi molto lontano. A spiegare bene la situazione ci ha pensato bene il giornalista Nicolò Schira tramite un tweet sul suo profilo ufficiale.

“Il Napoli per ora non va oltre prestito con diritto di riscatto per Vecino, mentre l’Inter vuole obbligo (€10-12M) a determinate condizioni. Questione stipendio: essendo l’uruguaiano infortunato fino a Novembre, ADL vuole che le mensilità di ottobre e novembre siano a carico di Suning“.

Una richiesta, quella di De Laurentiis, che appare un po’ esagerata. Il gioco a ribasso ha fatto così arenare la trattativa, destinata probabilmente a sfumare del tutto. In casa Napoli così si iniziano a valutare altri nomi per lo stesso ruolo: Duncan della Fiorentina su tutti.