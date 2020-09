Napoli, Maksimovic in scadenza contrattuale: Inter alla finestra

Uno dei principali problemi della gestione societaria di questo Napoli sono probabilmente le trattative di rinnovo non intavolate a tempo debito. Ecco così che si creano i casi Mertens e Callejon, rientrati in parte. Vi sono così altri calciatori con lo stesso problema, con l’unica differenza di avere un anno in più di contratto.

In questa casistica rientrano Milik, Hysaj, Llorente e Maksimovic. I cartellini di questi giocatori potrebbero valere molto di più del loro attuale prezzo di compravendita, se solo non fossero in scadenza contrattuale. In questa situazione infatti la società azzurra rischia di dover svendere i propri calciatori per paura di perderli a 0 l’anno successivo.

Tutti e 4 i calciatori sopra citati hanno infatti problemi nel trovare l’accordo per prolungare il proprio contratto. La cessione così non è affatto esclusa, anzi. Su Milik vi è forte il Tottenham, su Hysaj lo Spartak Mosca, su Llorente lo Spezia e su Maksimovic, come riportato da Alfredo Pedullà nelle ultime ore, l’Inter.

Secondo l’esperto di calciomercato infatti la squadra nerazzurra potrebbe guardare in casa Napoli dopo l’eventuale cessione di Skriniar, probabilmente destinato alla Premier League. Nikola Maksimovic piace molto, soprattutto come pedina per ricoprire il ruolo di centrodestra nella difesa a 3 designata da Antonio Conte.

Il valore del cartellino del calciatore azzurro di aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra esigua considerata l’ingente somma che potrebbe arrivare nelle casse dell’Inter tramite la cessione di Milan Skriniar.