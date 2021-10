Napoli, Manolas escluso da Spalletti: non sono ammessi errori come contro la Juventus

Fino a questo momento il Napoli non ha ancora mai perso in campionato, con la squadra di Luciano Spalletti che punta alle otto vittorie consecutive. La pausa delle Nazionali è sempre stata una brutta sorpresa per i tifosi azzurri.

Nella prossima gara contro il Torino, Luciano Spalletti è pronto a schierare la squadra migliore senza però dimenticare chi non si è riposato ed è partito per giocare con la propria Nazionale.

Chi sta deludendo è sicuramente Kostas Manolas. Quest’ultimo, infatti, si è fatto scavalcare da Rrahmani, il quale, di fianco a Koulibaly, sta offrendo prestazioni di tutto rispetto.

Luciano Spalletti ha fatto capire al suo difensore che errori come quelli contro la Juventus non sono ammessi per una squadra che punta a lottare per vincere uno dei campionati più prestigiosi d’Europa.

Da quell’errore, infatti, è iniziata la parabola discendente del difensore, il quale ora si ritrova in panchina. Durante l’estate il suo addio è stato ad un passo, con il presidente Aurelio De Laurentiis che però non ha chiuso la trattativa per la cessione a titolo definitivo.