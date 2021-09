Napoli, Mertens è pronto al rientro. Sky: “Ha perso 4-5 chili, non è mai stato meglio”

Dries Mertens svolge da qualche giorno l'intero allenamento in gruppo. L'operazione alla spalla e la riabilitazione sono ormai alle spalle e il suo rientro in campo è sempre più vicino.

Ottime notizie per Spalletti e il suo Napoli. Dries Mertens sembrerebbe ormai vicino al pieno recupero, una freccia in più nella faretra azzurra per continuare a sognare in grande dopo l’ottimo avvio in campionato. L’operazione alla spalla e la riabilitazione sono soltanto un ricordo e il genietto belga scalpita dalla voglia di tornare a dire la sua al centro dell’attacco partenopeo.

Dries “Ciro” Mertens torna a disposizione del Napoli e lo fa nel momento migliore. Il miglior realizzatore del club con ben 135 gol all’attivo ha bisogno di ritrovare il campo e ritoccare all’insù le statistiche che lo riguardano. Farlo a 34 anni non sarà cosa semplice ma tutti in società confidano in un’altra stagione – e per lui sarebbe la nona al Napoli – da terminare ancora un volta in doppia cifra, magari rincorrendo il record dell’annata 2016/17 che terminò con 34 gol in 46 apparizioni.

Mertens è tornato a farsi vedere in gruppo già durante la pausa per le nazionali ma la sensazione è che il folletto di Leuven potrebbe firmare la sua prima presenza stagionale già lunedì prossimo contro l’Udinese, magari entrando a partita in corso. Qualora ci fossero ancora dubbi, allora l’esordio potrebbe slittare a domenica 26 contro il Cagliari.

Chi ha seguito il suo lungo percorso riabilitativo ha espresso pareri molto lusinghieri sul suo stato di forma. Non è un caso che dalla redazione di Sky Sport siano arrivate notizie assai lusinghiere sull’attaccante del Napoli. Il giocatore sarebbe apparso in gran forma. C’è chi giura di averlo visto tirato a lucido come non succedeva da tempo, addirittura con 4-5 chili in meno rispetto alla scorsa estate.

La situazioni complessiva degli infortuni comunque pare stia volgendo al miglioramento. Meret, infortunatosi contro il Genoa alla schiena, continua a svolgere le terapie del caso e lavoro personalizzato in campo. Lobotka, anch’egli continuerà ancora per un po’ con terapie e lavoro personalizzato in palestra. Demme ha fatto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato. Ghoulam, infortunato di lungo corso, ha svolto l’intera seduta in gruppo.