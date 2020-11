Napoli, Milik potrebbe andare via già a gennaio: ad annunciarlo è il CT della Polonia

“Arek Milik e Kamil Grosicki sono giocatori molto importanti di questa squadra, con una qualità incredibile. Personalmente conto molto su di loro. Non vivono un momento facile oggi, ma penso che possano cambiare squadra già a gennaio“, sono queste le parole del CT della Polonia.

Con molta probabilità, quindi, il Napoli e Arek Milik hanno già raggiunto un accordo per la separazione tra due mesi.

Aurelio De Laurentiis, pur di cedere il suo attaccante in scadenza il prossimo giugno, è disposto ad incassare una cifra simbolica. Tra otto mesi, infatti, il giocatore andrà via a costo zero.

Acquistato per 33 milioni di euro nel 2016, Arek Milik è stato molto sfortunato durante la sua avventura partenopea, con ben due infortuni gravi. Nonostante ciò, sono state oltre 120 le presenze in maglia azzurra ed oltre 40 le reti messe a segno.

Dopo la decisione di acquistare Victor Osimhen ed Andrea Petagna, la dirigenza azzurra ha deciso di metterlo fuori squadra in quanto non in linea con le esigenze societarie. Inoltre, ADL si è sentito deluso per il mancato rinnovo del suo ex bomber dopo averlo lanciato nel calcio che conta.