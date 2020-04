Napoli, nessun problema economico per Mertens: il belga vuole garanzie tecniche

La Gazzetta dello Sport è tornata sulla situazione che lega Dries Mertens ed il Napoli. In questa lunga pausa dal calcio giocato le due parti stanno riflettendo molto sul da farsi, cercando di capire le varie prospettive sul prossimo futuro.

Quello che trapela è che comunque non vi è alcun problema economico per Dries Mertens. Il centravanti azzurro vorrebbe però delle rassicurazioni tecniche sul progetto del Napoli. Quello che il belga teme infatti è che la squadra possa entrare in una fase di ridimensionamento che lo allontanerebbe quindi dai grandi obiettivi.

Aurelio De Lautentiis infatti, dal canto suo, è pronto a soddisfare dal punto di vista economico le richieste del folletto belga. Meno rassicurazioni sembrano invece provenire per quanto riguarda la sfera tecnica del progetto partenopeo.

Più passa il tempo comunque e più Dries Mertens si avvicina a divenire un calciatore svincolato. L’unica via percorribile per lui diverrebbe quindi la scelta di un nuovo club, anche perché il mercato non manca.

Come già scritto, il lato economico è il meno influente in questa scelta. Il centravanti belga quindi esaminerà i vari progetti tecnici, cercando di firmare per una squadra competitiva e con alti obiettivi di classifica. Al momento all’orizzonte ci sono l’Inter, il Chelsea e, più defilato, il Monaco.