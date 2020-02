Napoli, nuova proposta di rinnovo di ADL a Mertens: la risposta del calciatore

La SSC Napoli è al lavoro non solo per il presente, ma anche per il futuro. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, ha intenzione di ripartire col botto nella nuova stagione e la conferma arriva dagli acquisti messi a segno durante il periodo di calciomercato invernale.

Oltre agli acquisti, però, la dirigenza partenopea è al lavoro anche sul fronte rinnovi e quello che sta dando maggiori problemi è Dries Mertens. Dopo il gol contro la Sampdoria, infatti, si sarebbero riaperte le trattative per il rinnovo del calciatore il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno.

Aurelio De Laurentiis avrebbe presentato una nuova proposta migliorando l’offerta precedente. Al giocatore, infatti, il numero uno azzurro avrebbe offerto un contratto di due anni a 4,2 milioni di euro a stagione. La risposta del campione azzurro, però, non si sarebbe fatta attendere.

L’attaccante belga, infatti, sembra non discostarsi dalle richieste iniziali. A Dries, infatti, potrebbe anche andare bene la cifra offerta dalla società, ma continua a pretendere un bonus alla firma di 5 milioni di euro, una cifra che Aurelio De Laurentiis non ha la minima intenzione di soddisfare. Inoltre, Mertens avrebbe fatto anche un’altra richiesta, ovvero quello di estendere il contratto di un altro anno e portarlo a tre anni. A rivelarlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Dries Mertens, quindi, sta pensando soprattutto ad avere garanzie per il prossimo futuro. Vorrebbe, infatti, restare a Napoli per i prossimi tre anni. Tuttavia, sarà difficile trovare un punto d’incontro. Tra la richiesta di Mertens e quella di Aurelio De Laurentiis, infatti, ballano quasi 10 milioni di euro di differenza. Considerando l’età del giocatore, infatti, il presidente non vuole offrire un contratto di tre anni e tanto meno il bonus alla firma.