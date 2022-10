Napoli, occhi puntati su Lozano: due top club su di lui

Il Napoli anche in questa stagione continua a sfornare talenti e ora gli occhi sembrerebbero essere puntati su Hirving Lozano, l’attaccante classe 1995 che milita nel club azzurro dal 2019 ed ha totalizzato 20 reti in 94 presenze totali.

Il messicano è stato confermato tra i titolari per la stagione calcistica in corso e non tardano ad arrivare notizie riguardo l’interesse di club europei su di lui. Recentemente si è parlato del possibile interesse del Bayern Monaco ma, al momento, non è l’unico top club sul calciatore.

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Sportmediaset, infatti, sull’attaccante sarebbero puntati gli occhi di Manchester United e Liverpool. I Red Devils tenteranno di portarlo a casa già dopo i Mondiali ma il club azzurro vorrebbe venderlo in estate.

LOZANO VIA, POLITANO PRONTO ALLA SOSTITUZIONE

Questa stagione, quindi, sembra essere davvero l’ultima all’ombra del Vesuvio per Lozano il cui contratto è i scadenza nel 2024. Nei piani del presidente, ovviamente, non è prevista la cessione a costo 0 di nessun calciatore quindi non essendoci volontà di rinnovo è plausibile pensare che la cessione ci sarà a breve.

La squadra azzurra, comunque, potrà contare sulla tecnica di Politano, suo concorrente sulla fascia, che sta giocando un’ottima stagione.