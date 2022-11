Napoli, Osimhen e il bonifico da 100 milioni: Giuntoli tratta una stella brasiliana come successore. Higuain: “Ammiro un attaccante argentino del Napoli”

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, durante il mercato estivo ha effettuato una vera e propria rivoluzione, cedendo tutti quei calciatori che, per un motivo o un altro, avevano ormai concluso il loro ciclo con la maglia azzurra.

La dirigenza azzurra, però, non ha venduto uno dei calciatori più forti, Victor Osimhen. Nonostante le pressioni da parte del Manchester United e l’offerta ufficiale del Newcastle pronto a bonificare la somma di 100 milioni di euro, Aurelio De Laurentiis non ha ceduto l’attaccante nigeriano.

Con prestazioni come quelle di quest’anno, però, sarà difficile trattenere Osimhen anche in futuro. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, la dirigenza azzurra si starebbe già muovendo per trovare il successore di Osimhen e gli indizi sarebbero finiti su una giovane stella brasiliana, Marcos Leonardo. Si tratta di un numero nove che piace molto a Cristiano Giuntoli, il quale potrebbe cercare presto di portarlo in azzurro per una cifra ancora abbordabile.

Nel frattempo, il vero successore di Osimhen, il Napoli, ce l’ha già in casa: Giovanni Simeone. L’attaccante argentino ha mostrato sin da subito grande entusiasmo e fino ad ora è stato un vero e proprio jolly della squadra.

Ad esaltare l’attaccante azzurro anche un ex grande bomber del Napoli, Gonzalo Higuain: “È cresciuto ed è un giocatore più completo. Sta giocando ad un buon livello e sta facendo un’ottima stagione. L’ammiro per quello che è. Ha un grande potenziale per continuare a crescere“.