Inter, rinnovo di Skriniar sempre più vicino?

Non era partita al meglio la stagione di Milan Skriniar: il calciatore è stato al centro del calciomercato di questa estate, per via del continuo interesse da parte del PSG. Alla fine la società neroazzurra ha resistito alle offerte dei parigini, tenendo lo slovacco a Milano.

A tutto questo bisogna aggiungere al che Skriniar è in scadenza per la prossima estate e che le trattative per il rinnovo non decollavano. Ecco che l’ex-Samp, ad inizio stagione sembrava sempre distratto e non concentrato, tanto è vero che nelle partite iniziali non ha fornito le solite prestazioni a cui eravamo abituati a vedere.

Oggi la situazione è nettamente migliorata. L’Inter e Skriniar sono in ripresa, con il colosso slovacco che è tornato ad essere una colonna per la retroguardia neroazzurra. Marotta ha dichiarato in questi giorni che filtra molto ottimismo per la trattativa riguardo il rinnovo del classe 95′.

Ne ha parlato anche l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che riferisce di un nuovo incontro previsto prima della partita di domenica contro la Juventus:

“Quei «presupposti» che rendono così fiducioso Marotta, fatti scivolare furbescamente nel discorso senza nessuna ulteriore specifica, hanno invece un’origine precisa: nascono dai contatti avuti negli ultimi giorni per via telefonica secondo la via tracciata di persona giovedì scorso. Nessun altro incontro si è tenuto con gli agenti di Skriniar da allora, ma un nuovo faccia a faccia è previsto entro la fine di questa settimana: ogni giorno è buono prima del superclassico contro la Juve di domenica per fare un altro passo avanti. Di certo, si entrerà ancora di più nel dettaglio delle cifre, ben conosciute da tutti ancora prima di sedersi al tavolo”.