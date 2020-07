Napoli, Osimhen non ha ancora deciso: ADL si rivolge al Real Madrid?

Aurelio De Laurentiis è già al lavoro per la prossima stagione. Il presidente partenopeo, infatti, vuole regalare a Rino Gattuso una squadra all’altezza per competere in tutte le competizioni e provare a vincere lo Scudetto.

Il mister azzurro, come prima richiesta, ha fatto il nome di Victor Osimhen. L’attaccante del Lille è ormai da diversi mesi nel mirino del club partenopeo e le trattative potrebbero concludersi da un momento all’altro.

Per acquistarlo, la squadra francese ha richiesto una cifra importante che si aggirerebbe tra i 50 e i 60 milioni di euro. Il club azzurro vorrebbe inserire nella trattativa anche qualche calciatore, tuttavia il Lille vorrebbe chiudere l’affare con solo cash. Per finanziare l’acquisto del nigeriano, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a sacrificare due pezzi grossi della squadra. Il primo sarebbe Allan, il quale potrebbe andare via a fine stagione e vestire un’altra maglia di una squadra di Serie A: l’Inter.

Un’altro giocatore che potrebbe dire addio è Kalidou Koulibaly. Il difensore azzurro, infatti, è un pezzo pregiato della squadra da cui ADL punta a racimolare almeno 100 milioni di euro. Ovviamente, non tutti i milioni saranno investiti per il mercato.

Nel caso in cui saltasse Osimhen, Aurelio De Laurentiis potrebbe rivolgersi ad un suo amico con cui ha già concluso diversi acquisti: Florentino Perez. Nel mirino degli azzurri, infatti, ci sarebbe anche un attaccante del Real Madrid, Luka Jovic. Il club spagnolo valuta l’attaccante 40 milioni di euro, una cifra che ADL potrebbe spendere senza grattacapi.