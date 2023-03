Napoli, Ostigard chiede spazio: “La panchina non mi fa piacere”. Le parole di Spalletti e il retroscena sull’acquisto

Le grandi prestazioni del Napoli sono sotto gli occhi di tutti. La squadra di Luciano Spalletti sta disputando una stagione eccezionale, ma non tutti sono felici per i minuti concessi da parte dell’allenatore, il quale sta cercando comunque di alternare i calciatori quando possibile. Per mantenere l’equilibrio della squadra, però, il mister non sempre ha effettuato rotazioni nel reparto difensivo, con Kim e Rrahmani che hanno preso parte alla maggior parte delle partite.

Leo Ostigard, infatti, ha dichiarato: “Certo che non mi fa piacere la panchina, ma si cerca di fare il meglio che si può. Sia in allenamento che quando ne hai la possibilità. Ho sempre detto che vorrei giocare ed ovviamente a volte è dura, ma devi tenere alto il morale e qui ho giocato delle belle partite con grandi momenti, come in Champions League”.

“Continuità in futuro? Ovviamente è qualcosa a cui devo pensare, ma ho ancora fiducia di potermi adattare correttamente qui e questo è qualcosa che ovviamente voglio provare. Poi vedremo dopo questa stagione come andrà a finire, e se ci saranno più partite o meno nell’ultima parte“.

Ostigard, quindi, ha espresso la volontà di essere preso in considerazione con maggiore continuità. Da parte di Luciano Spalletti, comunque, sono arrivati solo complimenti per il suo difensore. Qualche settimana fa, infatti, ha ricordato come l’idea di acquistare l’ex Genoa ha entusiasmato l’allenatore, il quale è andato a prenderlo direttamente con Cristiano Giuntoli: “È un professionista e un uomo di quelli eccezionali, è anche un buon calciatore, sta facendo delle conoscenze per quanto riguarda il nostro campionato, ma ha delle qualità ben definite. Di lui ricordo meglio quando sono andato a prenderlo con Giuntoli“.

“Sta imparando delle cose, solo le qualità perfette di Kim e Rrahmani non gli hanno concesso molto spazio“, ha infine dichiarato l’allenatore partenopeo.