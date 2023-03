Chiara Ferragni, la collana con la croce: la moda del momento

Nonostante il caos che si è creato dopo il Festival di Sanremo, Chiara Ferragni continua a rimanere attiva sui social. Nel vedere i recenti scatti dell’imprenditrice digitale, è impossibile non notare l’ultimo accessorio che è oramai tornato di moda dalla scorsa estate.

LA NUOVA MODA DEL MOMENTO – Sempre al passo con le tendenze, anche la Ferragni ha deciso di abbracciare l’ultima moda del momento. Scorrendo alcuni degli ultimi scatti pubblicati dall’imprenditrice digitale, è impossibile non notare un accessorio ricorrente nelle foto.

Così come molte sue colleghe oltre oceano, anche Chiara ha deciso di cavalcare l’onda delle croci-gioiello da appendere al collo. Erroneamente a quanto si possa pensare, questa volta a far tornare di moda questo accessorio non è stata l’influencer, ma le Kardashian.

Durante la Fashion Week di Milano, per la sfilata di Dolce&Gabbana, Kim Kardashian ha deciso di esibire un importante ed elegante collana con una croce come ciondolo. Anche altre star internazionali, come Rihanna e Dua Lipa, hanno deciso di abbracciare questa moda.

A lanciare la moda delle croci per la prima volta è stata Madonna. L’artista, infatti, ha iniziato ad indossare fin dai suoi primi anni di carriera questo accessorio e ad oggi non se ne separa mai.