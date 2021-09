Napoli, Ounas firma il nuovo contratto che lo legherà al club fino al 2023

Adam Ounas firma il prolungamento del contratto che lo legherà per un altro anno al Napoli. Spalletti crede in lui e il club non vorrebbe proprio vederlo andare via a parametro zero l'anno prossimo.

Finalmente il sereno. Il contratto sottoscritto in queste ore da Adam Ounas col Napoli mette fine ad ogni discorso inerente ad un suo possibile addio e mette al riparo il club dal doverlo svincolare il prossimo giugno. Un patto tra gentiluomini che permetterà al giocatore di continuare a giocarsi le sue carte sotto la gestione Spalletti e al Napoli di avere maggior potere in caso di assalti da parte di altre squadre.

In effetti, con una scadenza ormai prossima, più di qualche club in Italia e all’estero aveva iniziato a sondare il terreno per il fantasista franco-algerino. Soprattutto Milan e Marsiglia sembravano le società più interessate ai servigi del classe ’94. Purtroppo per loro il nuovo accordo non permetterà a nessuna delle due squadre di tesserarlo la prossima estate dalla lista gratuita.

La soddisfazione in casa Napoli è palpabile. Ounas diventa a tutti gli effetti una utile risorsa e un rinforzo insperato per il club e per Spalletti che gli ha già regalato 20 minuti di gioco contro il Genoa. Fiducia ben ripagata dal fantasista che si è saputo ben destreggiare all’interno degli schemi del toscano e che sicuramente porterà il giocatore a diventare col tempo una pedina sempre più essenziale dello schieramento azzurro.

Il primo a dare l’annuncio della fumata bianca tra società e gli agenti di Ounas è stato Nicolò Schira, giornalista e esperto di calciomercato. In un tweet il cronista scrive: “Il Napoli ha esteso il contratto di Ounas fino al 2023″. Poche parole ma quanto basta per rendere finalmente palesi i pensieri di De Laurentiis e soci circa l’importanza del giocatore per il club.

Non saranno un caso neppure le parole del presidente del Crotone, Giovanni Vrenna, ai microfoni di Sky che parlando di Ounas ha detto: “Come mai è un giocatore da alti e bassi? È un calciatore che va coccolato, come abbiamo fatto noi a Crotone. Deve sentirsi e fallo sentire un giocatore importante, a mio avviso è un altro fuoriclasse nel campionato di Serie A”. Anche a Napoli inizieranno a coccolarlo di più?