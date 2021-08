Napoli, Ounas verso il Marsiglia: Spalletti chiede garanzie in entrata

Il calciomercato del Napoli continua ad essere improntato sulle cessioni, quantomeno in attesa che qualcosa si sblocchi in entrata. Una delle ultime trattative è quella legata a Adam Ounas, abbastanza vicino al Marsiglia in queste ultime ore.

L’ala algerina del Napoli è valutata intorno ai 15 milioni di euro, il club francese però starebbe lavorando sulla base di prestito oneroso con diritto di riscatto. Si tratta di un’operazione che accontenterebbe la dirigenza azzurra, ma che non convince appieno Luciano Spalletti.

L’allenatore azzurro non vorrebbe perdere un giocatore utile come Adam Ounas, soprattutto senza avere dei benefici economici in cambio. Ecco allora che, come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico toscano avrebbe chiesto garanzie a Aurelio De Laurentiis.

Avallando la cessione di Adam Ounas, Spalletti si aspetta quantomeno di poter ricevere in cambio un centrocampista di spessore. Un giusto compromesso dunque, che potrebbe verificarsi tra qualche giorno.

La fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore, quando il Napoli ed il Marsiglia limeranno gli ultimi dettagli. Il club partenopeo ad esempio vorrebbe qualche milione in più per il solo prestito oneroso, anche perché poi non è sicuro di incassare l’eventuale diritto di riscatto. Intanto Spalletti spera in qualche acquisto di livello, questione di giorni ed i piani del Napoli saranno svelati.