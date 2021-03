Napoli, per Gattuso c’è la fila: Lazio, Samp e Wolverhampton si sfidano per Ringhio!

Gattuso in scadenza a giugno è il nome del momento per almeno una manciata di panchine. Fiorentina, Sampdoria e soprattutto Lazio sono già pronte al blitz.

Lazio e Napoli sono legate a filo doppio per il destino dei rispettivi allenatori. Le ultime uscite dei biancocelesti hanno creato più di qualche crepa tra Simone Inzaghi e Claudio Lotito, così come certo non si potrebbe dire idilliaco il rapporto che c’è tra Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis. Ecco perché la voce di un avvicendamento sulle due panchine potrebbe essere molto più che una suggestione.

A rilanciare il rumor ci ha pensato in queste ore Paolo Bargiggia, nota firma di Sport Mediaset. Il giornalista ha sottolineato come presto le panchine di Lazio e Napoli potrebbero trovare nuovi condottieri con Inzaghi seguito dalla Juventus e Gattuso molto vicino all’accordo con Tare e Lotito.

Pare che a Roma il profilo del tecnico calabrese sia molto apprezzato. Il carisma, la pressione costante sui proprio giocatori e soprattutto l’ingaggio ancora non troppo esoso sono le caratteristiche che paiono attrarre con sempre maggiore forza la dirigenza biancoceleste. Eppure la Lazio non sarebbe l’unica squadra interessata alle doti di Ringhio.

Nelle ultime settimane anche Sampdoria e Fiorentina sembrano aver messo nel mirino l’ex bandiera rossonera per tentare un rilancio nella prossima stagione. Ci sono voci, poi, che vorrebbero Gattuso pronto a partire per l’Inghilterra per sedersi sulla prestigiosa panchina del Wolverhampton Wanderers.

Insomma, in caso di divorzio dal Napoli, Gattuso certo non rimarrebbe con le mani in mano. Piuttosto sarebbe il Napoli stesso poi a dover concretizzare un’offerta per trovare un nuovo allenatore con De Laurentiis sempre diviso tra la mente, che vorrebbe Juric, e il cuore che spinge forsennatamente per Sarri.