GFVip, Dayane Mello accusata dai fan: la risposta della modella brasiliana

L'ex gieffina ha fatto infuriare i fan per non aver mantenuto una promessa. La risposta della modella: "Sto soffrendo"

Dayane Mello è da poco tornata alla sua vita di sempre, lontana dalle telecamere del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana è stata una protagonista indiscussa del reality show, tuttavia, la vittoria è toccata al collega Tommaso Zorzi. In queste ore, la Mello ha fatto infuriare i fan, vediamo cosa è successo.

DAYANE MELLO ACCUSATA DAI FAN – In queste ore, la modella brasiliana ha risposto ad alcune domande dei fan, ma pare che qualcuno sia rimasto particolarmente offeso per aver disdetto una diretta su Instagram senza avvisare. “Perché è saltata la diretta? Non ci avete fatto sapere più niente, non si fa così con i fan” ha tuonato un follower di Dayane.

La risposta della donna non si è fatta attendere e ha spiegato di stare vivendo un periodo molto difficile, dovuto soprattutto alla morte del fratello Lucas. Dayane Mello, infatti, ha ammesso di voler passare più tempo con la figlia Sofia, con suo padre e suo fratello per cercare di colmare quel vuoto lasciato dal giovane Lucas.

Inoltre, la Mello è sembrata particolarmente irritata da questa polemica sterile aizzata dai follower, oltretutto si sta parlando di una diretta su Instagram. Infatti, la modella ha sottolineato che i fan dovrebbero capirla di più e starle vicino, visto il momento che sta affrontando.

“Devo fare un lavoro grande dentro me stessa. In questo momento ho avuto una perdita molto grande e sto soffrendo tanto. Non ho la testa in questo momento, sto facendo il possibile per essere presente, faccio tanta fatica e questo deve essere capito” ha scritto Dayane Mello. Per vedere la stories cliccate qui.